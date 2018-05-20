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Україна в I кв. закупила
ядерне паливо на $96,4 млн -...

Україна в I кв. закупила ядерне паливо на $96,4 млн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:47

Україна в I кв. закупила ядерне паливо на $96,4 млн -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-березні 2018 року придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $96 млн 409,3 тис., що на 20,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року ($121 млн 458,4 тис.).

Дивися повний текст Україна в I кв. закупила ядерне паливо на $96,4 млн - Держстат.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:48

Интересно, что договор на поставку ядерного топлива сWestinghouse Electric Sweden (Швеция)был подписан 2008 году.
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Интересно, насколько стабильны мировые цены и насколько "стабильна" наша валюта... пропасть!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:57

Как то странно, что ядерное топливо закупается, в основном, у агрессора. Странно все это... двойные стандарты в действии.
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