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Гройсман обіцяє автоматичне
зростання пенсій в Україні

Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13

Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення пенсій в Україні стане автоматичним і не залежатиме від політичних обіцянок.

Дивися повний текст Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13

Пора открывать отдельный раздел с громким названием "Гройсман обещает..."
a_kibets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:50

Блин, в марте 2019-го)))). Ни разу не палятся, перед самыми выборами.

П. С. Зачем нести пургу о зависимости пенсий от состояния экономики, если неважно, что с ней будет в марте, - мы все равно пересчитаем???? И главное - вот когда подняли минималку до 3200 (неоднозначное решение, к слову), неужели нельзя было в самом деле выдержать лаг, необходимый для сбалансирования пенсионного фонда? Популист - не просто птица-говорун, популист - преступник!
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