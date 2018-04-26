Підвищення пенсій в Україні стане автоматичним і не залежатиме від політичних обіцянок.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13
Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13
Пора открывать отдельный раздел с громким названием "Гройсман обещает..."
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:50
Блин, в марте 2019-го)))). Ни разу не палятся, перед самыми выборами.
П. С. Зачем нести пургу о зависимости пенсий от состояния экономики, если неважно, что с ней будет в марте, - мы все равно пересчитаем???? И главное - вот когда подняли минималку до 3200 (неоднозначное решение, к слову), неужели нельзя было в самом деле выдержать лаг, необходимый для сбалансирования пенсионного фонда? Популист - не просто птица-говорун, популист - преступник!
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