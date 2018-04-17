МАУ з липня утискає умови програми лояльності

Додано: Пон 21 тра, 2018 13:19

а когда-то программа лояльности МАУ была однойиз лучших на рынке... обидно, но уровень обслуживания в авиакомпании с каждым годом всё хуже и хуже...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев