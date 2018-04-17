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МАУ з липня утискає умови
програми лояльності

МАУ з липня утискає умови програми лояльності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:18

МАУ з липня утискає умови програми лояльності

Пропонуємо до обговорення:
Флот МАУ складається з 39 літаків.

Дивися повний текст МАУ з липня утискає умови програми лояльності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:19

а когда-то программа лояльности МАУ была однойиз лучших на рынке... обидно, но уровень обслуживания в авиакомпании с каждым годом всё хуже и хуже...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:25

здоровая конкуренция все исправит и расставит на свои места. если конечно она когда-то будет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:56

млять, у них и так самолет напоминает электричку - после взлета все начинают распаковывать котлеты, бо еда платная и дорогая. Следующим этапом, полагаю, будет: "самолет никуда не полетит, пока задние ряды не передадут за проезд!"
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