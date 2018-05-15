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ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Отже, це інвестиції, довіра міжнародних партнерів до України, каже перший віце-прем'єр-міністр України.
Дивися повний текст ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:31
Шо вони курять?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:47
все, что растет без пользы для народа - бесполезно
как и Кубив
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:57
В Долларах или евро ? Наверняка говорил про фантики.
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anton_gms
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:00
anton_gms он имел в виду инфляцию и внешний долг. Перепутал что-то, ляпнул первое что в голову взбрело, нашим гиперлупам простительно
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