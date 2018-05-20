Отже, це інвестиції, довіра міжнародних партнерів до України, каже перший віце-прем'єр-міністр України.
Дивися повний текст ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:30
ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів.
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:00
anton_gms он имел в виду инфляцию и внешний долг. Перепутал что-то, ляпнул первое что в голову взбрело, нашим гиперлупам простительно
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:05
А до роста, 9 кварталов подряд ВВП падал (4-й 2013 и все кварталы 2014 и 2015 гг).
Причем упал 'всего' на 16%, а отрос 'аж' на 7%.
Так что чья бы мычала, а Кубива, который успел побыть и главой НБУ и главой МЭРТ, молчала!
Ещё каких-то 14 кварталов подряд такого роста, и вернёмся на уровень ВВП 2013 года. Правда, на дворе будет начало 2022-го...
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:56
Re: ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
Что ж так трёшь то всё подряд? Сомневаешься, что Крым и Донбасс вернутся? Не сомневайся!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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