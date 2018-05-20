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ВВП України зростає дев'ять
кварталів поспіль, - Кубів

ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:30

ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів

Пропонуємо до обговорення:
Отже, це інвестиції, довіра міжнародних партнерів до України, каже перший віце-прем'єр-міністр України.

Дивися повний текст ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:31

Шо вони курять?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:47

все, что растет без пользы для народа - бесполезно
как и Кубив
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:57

В Долларах или евро ? Наверняка говорил про фантики.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:00

anton_gms он имел в виду инфляцию и внешний долг. Перепутал что-то, ляпнул первое что в голову взбрело, нашим гиперлупам простительно
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:05

А до роста, 9 кварталов подряд ВВП падал (4-й 2013 и все кварталы 2014 и 2015 гг).

Причем упал 'всего' на 16%, а отрос 'аж' на 7%.

Так что чья бы мычала, а Кубива, который успел побыть и главой НБУ и главой МЭРТ, молчала!

Ещё каких-то 14 кварталов подряд такого роста, и вернёмся на уровень ВВП 2013 года. Правда, на дворе будет начало 2022-го...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:56

Re: ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів

Что ж так трёшь то всё подряд? Сомневаешься, что Крым и Донбасс вернутся? Не сомневайся!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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