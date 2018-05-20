ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів

Инфляционный рост при стабильном курсе - это оттягивание пружины.
Чем сильнее оттянуть, тем больнее потом по лбу прилетит.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:01
Инфляционный рост при стабильном курсе - это оттягивание пружины.
Чем сильнее оттянуть, тем больнее потом по лбу прилетит.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:15
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:54
Не припомню, чтобы кто-то из правительства когда-то бодро отрапортовал, что ВВП падает. Все 26 лет незалежности только рост, с перерывами на "виноваты пАпередники"
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