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ВВП України зростає дев'ять
кварталів поспіль, - Кубів

ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:01

  Vint написав:
  anton_gms написав:В Долларах или евро ? Наверняка говорил про фантики.

в долларах почти +20% к прошлому году


Инфляционный рост при стабильном курсе - это оттягивание пружины.
Чем сильнее оттянуть, тем больнее потом по лбу прилетит.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:15

  Shram написав:
  Vint написав:
  anton_gms написав:В Долларах или евро ? Наверняка говорил про фантики.

в долларах почти +20% к прошлому году


Инфляционный рост при стабильном курсе - это оттягивание пружины.
Чем сильнее оттянуть, тем больнее потом по лбу прилетит.

Мимо!

Зерно и металл подорожали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:54

Не припомню, чтобы кто-то из правительства когда-то бодро отрапортовал, что ВВП падает. Все 26 лет незалежности только рост, с перерывами на "виноваты пАпередники"
antey1969
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