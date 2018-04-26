У зв'язку з високими цінами впало і споживання м'яса.
Дивися повний текст За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:52
За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:52
То, что едим меньше мяса, не всегда плохо.
забейте в Ютубе: Українські підприємства безперешкодно використовують для тварин антибіотики.
вчерашний сюжет на плюсах в ТСН.
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:05
то что не едим мясо хорошо, не едим хлеб, как кто-то на другой ветке еще лучше. что же у нас подешевело?? если продуктовая инфляция 17, а по мясу 35, значит что-то должно для паритета подешеветь.. может рыба/фрукты/овощи? или госкомстат в продуктовую корзину добавил воды из крана??
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21
Вы повторяетесь - еще 90 лет назад два уроженца Одессы написали роман, где лозунг Мясо-вредно висел на видном месте в одном учреждении, как сказали бы сейчас, соцзащиты.
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