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За рік в Україні помітно
зросла вартість м'яса

За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:52

За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з високими цінами впало і споживання м'яса.

Дивися повний текст За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:52

То, что едим меньше мяса, не всегда плохо.
забейте в Ютубе: Українські підприємства безперешкодно використовують для тварин антибіотики.
вчерашний сюжет на плюсах в ТСН.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:05

то что не едим мясо хорошо, не едим хлеб, как кто-то на другой ветке еще лучше. что же у нас подешевело?? если продуктовая инфляция 17, а по мясу 35, значит что-то должно для паритета подешеветь.. может рыба/фрукты/овощи? или госкомстат в продуктовую корзину добавил воды из крана??
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:21

То, что едим меньше мяса, не всегда плохо.

Вы повторяетесь - еще 90 лет назад два уроженца Одессы написали роман, где лозунг Мясо-вредно висел на видном месте в одном учреждении, как сказали бы сейчас, соцзащиты.
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