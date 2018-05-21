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За рік в Україні помітно зросла вартість м'яса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:01
sequence написав:
если продуктовая инфляция 17, а по мясу 35, значит что-то должно для паритета подешеветь.. может рыба/фрукты/овощи?
Зачем дешеветь? Достаточно подорожать в пределах 1-10%, но иметь большой вес в корзине. Математика-с.
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