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У НБУ розповіли, коли російські
банки підуть з України

У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк не буде заперечувати проти продажу фінустанов новому інвестору.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України.
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