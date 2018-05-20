Нацбанк не буде заперечувати проти продажу фінустанов новому інвестору.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11
У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України.
Додано: Вів 22 тра, 2018 02:03
Re: У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
видит или не видит , не важно , в любом случае - вердикт озвучен "вон с пляжа":
"один из двух цивилизованных способов выхода этих банков с рынка будет реализован”, или, как говорится нех. шастать, чемодан - вокзал - расея.
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:06
Re: не видит
|