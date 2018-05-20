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У НБУ розповіли, коли російські
банки підуть з України

У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк не буде заперечувати проти продажу фінустанов новому інвестору.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

ТАК видит или не видит?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 02:03

Re: У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України

видит или не видит , не важно , в любом случае - вердикт озвучен "вон с пляжа":
"один из двух цивилизованных способов выхода этих банков с рынка будет реализован”, или, как говорится нех. шастать, чемодан - вокзал - расея.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:06

Re: не видит

  Surfer написав:говорится нех. шастать, чемодан - вокзал

- А долго ли ждать, когда наступит, это когда?
- Если ждать - то долго...
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:52

Если смотреть холодно - не уйдут. По крайней мере, не сейчас (на носу выборы в Украине да и нордстрим цвай пока не в деле). Украина позволяет себе превалирование политики над экономикой? Россия тоже, а капитала и желания под это дело у нее с головой
PSPoldman
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