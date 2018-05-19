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Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Залізничники найбільшого в Україні Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) після чотириденного страйку приступили до роботи.
Дивися повний текст Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу після 4-денного страйку
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
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