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На кордоні виникли проблеми
з розмитненням бензину — ЗМІ

На кордоні виникли проблеми з розмитненням бензину — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:54

На кордоні виникли проблеми з розмитненням бензину — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це enkorr повідомили кілька джерел на паливному ринку.

Дивися повний текст На кордоні виникли проблеми з розмитненням бензину — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:54

А молча нельзя было все исправить?
Или это вброс для очередного покращення?
tigr-uu
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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