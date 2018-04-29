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Українці підписали 5 млн
декларацій з сімейними лікарями

Українці підписали 5 млн декларацій з сімейними лікарями
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:27

Українці підписали 5 млн декларацій з сімейними лікарями

Пропонуємо до обговорення:
Менш ніж за два місяці з початку кампанії "Лікар для кожної сім'ї" українці вже підписали п'ять мільйонів декларацій з сімейними лікарями. Про це в Twitter повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:28

А это официальная статистика, что более открывает содержание этих процессов, хотя из моей практики цифра завышена в 10раз:

"Главная » Страна » Без политики
http://www.ostro.org/general/society/news/547929/
Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее - исследование


Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института (IRI), проведенное по заказу Агентства США по международному развитию (USAID), - сообщает "Голос Америки".

«Тогда как молодежь Украины - та возрастная группа, в среде которой есть наибольшая поддержка членства в Евросоюзе, ее политическое удаление беспокоит. Особенно накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году», - отметил программный директор IRI Стивен Никс.

«Очень важно, чтобы правительство и политические партии в Украине приняли решительные шаги, чтобы завоевать доверие избирателей, включая молодежь, адресуя ей вопросы, которые больше всего ее волнуют», - добавил Никс.

При этом отмечается, что менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют принять участие в следующих выборах. Уныние и апатия является беспокоящим сигналом, - считает Никс.

Исследование также демонстрирует чрезвычайно низкое доверие людей к области здравоохранения. Более половины опрошенных украинцев сказали, что не верят, что государство могло бы им предоставить медицинские услуги в случае серьезного заболевания. При этом в восточной Украине такого разочарования больше, чем в западной.

«Это беспокоящее исследование подчеркивает важность недавно принятой реформы здравоохранения, которую проводит и.о. министра Ульяна Супрун, которая пытается придать медицинской системе советского типа европейские стандарты», - говорится в заявлении Никса.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в период с 15 по 31 марта 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2%. "
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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