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Влада ОАЕ дозволить закордонним компаніям володіти 100%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Влада ОАЕ схвалила низку заходів, покликаних залучити більше іноземних інвестицій в економіку країни.
Дивися повний текст Влада ОАЕ дозволить закордонним компаніям володіти 100% СП в країні
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:02
на картинке флаг КСА.
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