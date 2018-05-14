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Табелів у перших класах
більше не буде - Гриневич

Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:15

Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич

Пропонуємо до обговорення:
Табелі першокласників будуть замінені іншим документом

Дивися повний текст Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич.
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И сколько уже распилили на создание "нового табеля"?
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