Табелі першокласників будуть замінені іншим документом
Дивися повний текст Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:15
Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич.
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:37
Re: Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич
- Скажи что-нибуть на министерском?
- Новая украинская школа – это о том, чтобы превратить школы не только в места, где детям дают знания. В школе должны не просто давать ребенку умение самореализовываться, но и справляться со сложными проблемами, радоваться жизни, защищать свое эмоциональное здоровье. Мы это начинаем с начальной школы.
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