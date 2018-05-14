Аналітики GfK Ukraine зафіксували зростання індексу
Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращилися.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:53
Споживчі настрої українців покращилися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживчі настрої українців покращилися.
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:57
Однозначно!
К примеру, этой зимой... один украинец отправился на Мальдивы, второй - на Сейшелы.
Ухудшение ожиданий?
Так выборы же на носу - все шатко у "украинцев"
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