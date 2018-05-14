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Споживчі настрої
українців покращилися

Споживчі настрої українців покращилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:53

Споживчі настрої українців покращилися

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Аналітики GfK Ukraine зафіксували зростання індексу

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:57

Однозначно!
К примеру, этой зимой... один украинец отправился на Мальдивы, второй - на Сейшелы.
Ухудшение ожиданий?
Так выборы же на носу - все шатко у "украинцев"
antey1969
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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