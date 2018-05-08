Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці в facebook.
Дивися повний текст Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у фінсекторі України.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:21
Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у фінсекторі України.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:21
"Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, проведенных в финансовом секторе"
"стороны сосредоточились на вопросе решения проблемы неработающих активов"
Не было бы этих "высоко эффективных" реформ, то не нужно было бы разгребать проблему неработающих активов и практически отсутсвие кредитования.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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