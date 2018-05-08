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Світовий банк відзначив високу
ефективність реформ у...

Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:21

Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці в facebook.

Дивися повний текст Світовий банк відзначив високу ефективність реформ у фінсекторі України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:21

"Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, проведенных в финансовом секторе"
"стороны сосредоточились на вопросе решения проблемы неработающих активов"
Не было бы этих "высоко эффективных" реформ, то не нужно было бы разгребать проблему неработающих активов и практически отсутсвие кредитования.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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