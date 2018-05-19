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Перша в світі "плавуча"
нація з власним урядом і...

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Пропонуємо до обговорення:
Перша в світі незалежна нація, що плаває, яка почне свою діяльність в Тихому океані в 2022 році, буде існувати поза урядових постанов і використовувати власну криптовалюту «Vayron».

Дивися повний текст Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і криптовалютою (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23

Это островное государство уже описано Томасом Мором почти 500 лет назад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Задумка цікава, такий собі офшор легальний))
І ще втеча від загроз для багатіїв) хто куда ...хто на марс а хто на штучні острови))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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