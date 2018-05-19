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Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Перша в світі незалежна нація, що плаває, яка почне свою діяльність в Тихому океані в 2022 році, буде існувати поза урядових постанов і використовувати власну криптовалюту «Vayron».
Дивися повний текст Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і криптовалютою (фото)
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23
Это островное государство уже описано Томасом Мором почти 500 лет назад.
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airmax78
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45
Задумка цікава, такий собі офшор легальний))
І ще втеча від загроз для багатіїв) хто куда ...хто на марс а хто на штучні острови))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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v_chalapchiy
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:26
v_chalapchiy написав:
Задумка цікава, такий собі офшор легальний))
І ще втеча від загроз для багатіїв) хто куда ...хто на марс а хто на штучні острови))
И тут раз и сомалийские пираты окружили 300 богатых домиков.
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Ratatui
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:07
airmax78 написав:
Это островное государство уже описано Томасом Мором почти 500 лет назад.
В данном случае Утопия может пониматься буквально.
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rjkz
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