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Перша в світі "плавуча"
нація з власним урядом і...

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Пропонуємо до обговорення:
Перша в світі незалежна нація, що плаває, яка почне свою діяльність в Тихому океані в 2022 році, буде існувати поза урядових постанов і використовувати власну криптовалюту «Vayron».

Дивися повний текст Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і криптовалютою (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:23

Это островное государство уже описано Томасом Мором почти 500 лет назад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:45

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Задумка цікава, такий собі офшор легальний))
І ще втеча від загроз для багатіїв) хто куда ...хто на марс а хто на штучні острови))
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v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:26

  v_chalapchiy написав:Задумка цікава, такий собі офшор легальний))
І ще втеча від загроз для багатіїв) хто куда ...хто на марс а хто на штучні острови))


И тут раз и сомалийские пираты окружили 300 богатых домиков. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:07

  airmax78 написав:Это островное государство уже описано Томасом Мором почти 500 лет назад.


В данном случае Утопия может пониматься буквально. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 05:27

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Ratatui написав:И тут раз и сомалийские пираты окружили 300 богатых домиков. :mrgreen:


Я думаю що там такий захист буде що і риба плавати не зможе))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:40

  v_chalapchiy написав:
Ratatui написав:И тут раз и сомалийские пираты окружили 300 богатых домиков. :mrgreen:


Я думаю що там такий захист буде що і риба плавати не зможе))


То не наши ребята. То богатые и наивные пиндосы-филантропы. Это наши покакать в туалет с 4мя охранниками ходят. А у мадам Меркель ещё в прошлом году забора на даче толком не было. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:40

еду они где брать будут? покупать за свою супер криптовалюту на материке? занимаются фигней и другим голову забивают.
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:42

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

azon написав:еду они где брать будут? покупать за свою супер криптовалюту на материке? занимаются фигней и другим голову забивают.
Купувати в тих хто не зможе потрапити на острів)
Гроші вже давно багато чого вирішують...
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:42

Re: плавуча нація

могут занимать остров, а может уже и материк, из мусора
sal
 
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