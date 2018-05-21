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Перша в світі "плавуча"
нація з власним урядом і...

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43

Re: перша в світі

  v_chalapchiy написав:в тих хто не зможе потрапити на острів

добровольная тюрьма?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:56

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

sal написав:
  v_chalapchiy написав:в тих хто не зможе потрапити на острів

добровольная тюрьма?)
Ну тут палка в 2х кінцях) я втище писав що це будуть легальні офшори)) там податки не будуть іти в якусь дкржаву а залишаться компанії))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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