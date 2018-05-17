добровольная тюрьма?)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43
Re: перша в світі
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:56
Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
Ну тут палка в 2х кінцях) я втище писав що це будуть легальні офшори)) там податки не будуть іти в якусь дкржаву а залишаться компанії))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:31
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:38
Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
и Петя будет у них Верховным Богом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:41
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:48
Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
Він замаленька рибка для такої гавані))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:57
засновник PayPal Пітер Тіл
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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