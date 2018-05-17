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Перша в світі "плавуча"
нація з власним урядом і...

Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43

Re: перша в світі

  v_chalapchiy написав:в тих хто не зможе потрапити на острів

добровольная тюрьма?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:56

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

sal написав:
  v_chalapchiy написав:в тих хто не зможе потрапити на острів

добровольная тюрьма?)
Ну тут палка в 2х кінцях) я втище писав що це будуть легальні офшори)) там податки не будуть іти в якусь дкржаву а залишаться компанії))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:31

  azon написав:еду они где брать будут? покупать за свою супер криптовалюту на материке? занимаются фигней и другим голову забивают.


Морская капуста, лобстеры, свежие акульи плавнички и .т.д. Разве плохая еда? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:38

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

и Петя будет у них Верховным Богом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:41

  Мизантрóп написав:и Петя будет у них Верховным Богом


Шоколадным татуином.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:48

Re: Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...

Ratatui написав:
  Мизантрóп написав:и Петя будет у них Верховным Богом


Шоколадным татуином.
Він замаленька рибка для такої гавані))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:55

v_chalapchiy

Хорошо, тогда приманкой для акул на тросе в океане.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:57

  v_chalapchiy написав:
Ratatui написав:
  Мизантрóп написав:и Петя будет у них Верховным Богом


Шоколадным татуином.
Він замаленька рибка для такої гавані))

засновник PayPal Пітер Тіл :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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