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Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Перший етап підвищення пройде вже 30 травня.
Дивися повний текст Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в українських поїздах
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:36
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:27
да пох)) Считающие деньги давно уже или летадлом или авто
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