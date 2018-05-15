Перший етап підвищення пройде вже 30 травня.
Дивися повний текст Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в українських поїздах.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:36
Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в українських поїздах.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:52
Re: Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в
Смешно. на первой сотне км авто в ДЕСЯТКИ раз дороже ж.д. Про летадло вообще молчу. Тарифы на ЖД у нас одни из самых низких. Если взять близлежащие Венгрию, Словакию - отличие в разы, почти на порядок, если брать францию, италию, австрию, швейцарию - разница на порядки - и это второй , сидячий класс, сродни электричкам в сравнении с купе-плацкартом. Если сравнивать с тарифом электричек, разница будет еще намного больше.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:28
Surfer Да разница с европой огромная. Только там я получаю комфорт, а тут большую букву Ж при бесконечном повышении тарифов.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:35
Реформы это всегда повышение , простой народ заплатит за переможные реформы со своего дырявого кармана
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:41
Комфорт ? В сидячем , считай общем, вагоне на сравнимых с украинскими расстояниями ? Это говорит только об одном - вы не ездили толком в европейских вагонах. И примитивно считаете что разница на порядки в цене - плата за комфорт, ну все как обычно клиническая зрадофилия на 12% повышение цен, когда разница в ценах с европейскими жд все равно останется на порядки разной при отсутствии существенной позитивной разницы в полльзу европейских ж.д.. Такие специалисты по "комфорту" уже обламались в свое время на "современных поездах повышенного комфорта" на букву Х из кореи, когда в разы завышенная цена на билеты оказывается совсем не означает лучшее качество и больший комфорт.
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:50
По крайней мере в немецких и чешских вагонах нет туалетов с дырками в полу (и страшной вонью!) и украденными замками в дверях. Я уже не говорю про сломанные кресла и отапливаемые валоны УГЛЕМ (!!!) без элементарной вентиляции. В украинских - это норма и никакие повышения не решают эти проблемы никогда. Все повышения тарифов просто испаряются в укркоррупции.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:05
Re: Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в
Це шо знову "покращення" як і за ригіонів при владі ?
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