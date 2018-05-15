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Укрзалізниця готує ще одне підвищення вартості проїзду в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:26
Surfer написав:
на 12% повышение цен, когда разница в ценах с европейскими жд все равно останется на порядки разной при отсутствии существенной позитивной разницы в полльзу европейских ж.д.. Такие специалисты по "комфорту" уже обламались в свое время на "современных поездах повышенного комфорта" на букву Х из кореи, когда в разы завышенная цена на билеты оказывается совсем не означает лучшее качество и больший комфорт.
Зачастили 12% повышения.
Деньги все время вперед, а поезда все старее и старее.
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sal
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