Про це свідчить інформація на сторінці законопроекту №5470-д на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко спростив ввезення імпортних авто.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46
Порошенко спростив ввезення імпортних авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко спростив ввезення імпортних авто.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:55
Re: порошенко
покращення не уровня президента
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:17
Re: Порошенко спростив ввезення імпортних авто
И до этого достаточно было в купчей упомянуть, что это авто евро5, а потом уже в Украине делал сертификат за полдня.
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