RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко спростив
ввезення імпортних авто

Порошенко спростив ввезення імпортних авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46

Порошенко спростив ввезення імпортних авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сторінці законопроекту №5470-д на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Порошенко спростив ввезення імпортних авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47

Не зрозумів де покращення...
злий клоун
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 17.12.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:55

Re: порошенко

покращення не уровня президента
sal
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 25.03.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56

  злий клоун написав:Не зрозумів де покращення...

если бы вы пригнали ее до этого момента и делали этот гребанный сертификат черт знает сколько времени и потратили кучу денег - поняли бы где...
magneet
 
Повідомлень: 62
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:17

Re: Порошенко спростив ввезення імпортних авто

И до этого достаточно было в купчей упомянуть, что это авто евро5, а потом уже в Украине делал сертификат за полдня.
Vint
 
Повідомлень: 759
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
R2 » Пон 21 тра, 2018 10:43
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 18:47
max_us_ua
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 07 тра, 2018 08:41
39 2347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 11:17
otg
Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний...
R2 » П'ят 18 тра, 2018 09:24
5 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 10:59
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.