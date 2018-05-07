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Порошенко спростив ввезення імпортних авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сторінці законопроекту №5470-д на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко спростив ввезення імпортних авто
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R2
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:47
Не зрозумів де покращення...
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злий клоун
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:55
покращення не уровня президента
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sal
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:56
злий клоун написав:
Не зрозумів де покращення...
если бы вы пригнали ее до этого момента и делали этот гребанный сертификат черт знает сколько времени и потратили кучу денег - поняли бы где...
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magneet
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:17
И до этого достаточно было в купчей упомянуть, что это авто евро5, а потом уже в Украине делал сертификат за полдня.
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Vint
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:45
magneet написав: злий клоун написав:
Не зрозумів де покращення...
если бы вы пригнали ее до этого момента и делали этот гребанный сертификат черт знает сколько времени и потратили кучу денег - поняли бы где...
За який сертифікат йде мова, сертифікат НДІ, який підтверджує норму екологічності евро5? Даний сертифікат можна виготовити тільки на території України і жодних проблем з його виготовленням немає(крім на авто з США та Канади).
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злий клоун
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:47
злий клоун написав:
За який сертифікат йде мова, сертифікат НДІ, який підтверджує норму екологічності евро5? Даний сертифікат можна виготовити тільки на території України і жодних проблем з його виготовленням немає(крім на авто з США та Канади).
я про сертификат, который делается для авто No California. Не помню как он называется.
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magneet
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