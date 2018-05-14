Міністерство праці та соціальних справ Чехії готує програму, завдяки якій прискориться працевлаштування українців у країні.
Дивися повний текст Чехія спростить працевлаштування для українців.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:23
Чехія спростить працевлаштування для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чехія спростить працевлаштування для українців.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:23
Да, это так, особенно остро нужны медсестры! Отличное решение чешского правительства
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:48
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