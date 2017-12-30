Зазначається, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України за фактом крадіжки електроенергії.
Дивися повний текст Працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:32
Працівники рівненської поліції на робочому місці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:33
Ха-ха-ха! Кража электроэнергии! Интересно, невыключенная днём лампочка в коридоре - это тоже кража электричества на рабочем месте? Циркачи! Или это несоответствие занимаемой должности??? Ржу-нимагу!
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:33
рядом с оборудованием для майнинга нужно было найти наркотики, тогда 100% можно дело шить )
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Додано: Сер 23 тра, 2018 00:42
В Германии, зарядка телефона без разрешения, нормальная причина для увольнения. Были приценденты
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