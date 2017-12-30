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Працівники рівненської
поліції на робочому місці...

Працівники рівненської поліції на робочому місці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:32

Працівники рівненської поліції на робочому місці...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України за фактом крадіжки електроенергії.

Дивися повний текст Працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:33

Ха-ха-ха! Кража электроэнергии! Интересно, невыключенная днём лампочка в коридоре - это тоже кража электричества на рабочем месте? Циркачи! Или это несоответствие занимаемой должности??? Ржу-нимагу!
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:18

Новость дня, виват!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:33

рядом с оборудованием для майнинга нужно было найти наркотики, тогда 100% можно дело шить )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:42

  Omega написав:Ха-ха-ха! Кража электроэнергии! Интересно, невыключенная днём лампочка в коридоре - это тоже кража электричества на рабочем месте? Циркачи! Или это несоответствие занимаемой должности??? Ржу-нимагу!

В Германии, зарядка телефона без разрешения, нормальная причина для увольнения. Были приценденты
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