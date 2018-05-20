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Китай готується знизити
мито на імпорт легкових...

Китай готується знизити мито на імпорт легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:48

Китай готується знизити мито на імпорт легкових...

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення, за словами джерел, вже прийнято Держрадою КНР.

Дивися повний текст Китай готується знизити мито на імпорт легкових автомобілів до 15% з 25% - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:49

Текущий размер пошлины на импорт машин действовал в течение более 10 лет. ---- not bad)) и вы таки хотите сказать что Трамп не прав, когда глянул на все это Обамино наследие и ужаснулся?
redmax11
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