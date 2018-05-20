Таке рішення, за словами джерел, вже прийнято Держрадою КНР.
Дивися повний текст Китай готується знизити мито на імпорт легкових автомобілів до 15% з 25% - ЗМІ.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:48
Китай готується знизити мито на імпорт легкових...
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Дивися повний текст Китай готується знизити мито на імпорт легкових автомобілів до 15% з 25% - ЗМІ.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:49
Текущий размер пошлины на импорт машин действовал в течение более 10 лет. ---- not bad)) и вы таки хотите сказать что Трамп не прав, когда глянул на все это Обамино наследие и ужаснулся?
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