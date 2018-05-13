Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 77,7%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:50
У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 77,7%.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:50
Поднялась минимальная зарплата - уменьшилось количество получателей субсидий.
С мая увеличится количество безработных - результат очередного "покращення".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
|