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У січні-квітні обсяг призначених
субсидій на оплату...

У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:50

У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У січні-квітні обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 77,7%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:50

Поднялась минимальная зарплата - уменьшилось количество получателей субсидий.
С мая увеличится количество безработных - результат очередного "покращення".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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