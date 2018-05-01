За якими критеріями проводити збір даних про об’єкт, який вас цікавить, наскільки глибоко та що перевіряти.
Дивися повний текст Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не збанкрутіти?.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:17
Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не...
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Дивися повний текст Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не збанкрутіти?.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:17
"наличие проблем с правоохранителями, конкурентами, рейдерами и другими бандитами" - это 5 !
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