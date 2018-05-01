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Максим Лазарєв: як придбати
бізнес, щоб при цьому не...

Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:17

Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не...

Пропонуємо до обговорення:
За якими критеріями проводити збір даних про об’єкт, який вас цікавить, наскільки глибоко та що перевіряти.

Дивися повний текст Максим Лазарєв: як придбати бізнес, щоб при цьому не збанкрутіти?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:17

"наличие проблем с правоохранителями, конкурентами, рейдерами и другими бандитами" - это 5 !
ellinas
 
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