Рішення підтримали 230 депутатів.
Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
Крестьяне,где вы их видели, это наверное бабушки в заброшенных селах .А хапуги уже научились, при помощи химии, выращивать зерновые на асфальте.!!!
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:33
Кстати, насчет бесплатных 2-х гектар ,так АТО -шники не могут получить свои наделы. так как-...." нету,все разобрали до вас.. ."
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