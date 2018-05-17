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Землю селянам: Рада дала
старт земельній мініреформі

Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27

Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі

Пропонуємо до обговорення:
Рішення підтримали 230 депутатів.

Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27

Крестьяне,где вы их видели, это наверное бабушки в заброшенных селах .А хапуги уже научились, при помощи химии, выращивать зерновые на асфальте.!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:33

Кстати, насчет бесплатных 2-х гектар ,так АТО -шники не могут получить свои наделы. так как-...." нету,все разобрали до вас.. ."
сірий
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