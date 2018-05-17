Рішення підтримали 230 депутатів.
Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27
Крестьяне,где вы их видели, это наверное бабушки в заброшенных селах .А хапуги уже научились, при помощи химии, выращивать зерновые на асфальте.!!!
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:33
Кстати, насчет бесплатных 2-х гектар ,так АТО -шники не могут получить свои наделы. так как-...." нету,все разобрали до вас.. ."
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:05
Очередная имитация деятельности от законодателей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:55
Re: Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі
А что конкретно Вас не устраивает? То, что вместо дерибана по 2га станет можно только по одному с сохранением хозяев и назначения?
И вообще, существует ли та новость, которая бы Вас порадовала и вдохновила?
Последнее время фороум превратился в какое-то сборище всепропальщиков и пессимистов. Не дай Б-г, с утра что-то посмотришь, на полдня настроение испорчено. А может, в этом и состоит основная цель пишущих?
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:19
Так и есть. Они просто выбешивают. Никакой здравой критики, только набрасывание фекалий на вентилятор.
А вот почему АДМИНИСТРАЦИЯ сайта это терпит, когда это уменьшает аудиторию, вот это вопрос.
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:31
Тогда на сайте имеют шанс остаться одни модераторы и вы.
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