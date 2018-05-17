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Землю селянам: Рада дала
старт земельній мініреформі

Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27

Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі

Пропонуємо до обговорення:
Рішення підтримали 230 депутатів.

Дивися повний текст Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:27

Крестьяне,где вы их видели, это наверное бабушки в заброшенных селах .А хапуги уже научились, при помощи химии, выращивать зерновые на асфальте.!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:33

Кстати, насчет бесплатных 2-х гектар ,так АТО -шники не могут получить свои наделы. так как-...." нету,все разобрали до вас.. ."
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:05

Очередная имитация деятельности от законодателей.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:55

Re: Землю селянам: Рада дала старт земельній мініреформі

  Shram написав:Очередная имитация деятельности от законодателей.

А что конкретно Вас не устраивает? То, что вместо дерибана по 2га станет можно только по одному с сохранением хозяев и назначения?
И вообще, существует ли та новость, которая бы Вас порадовала и вдохновила?
Последнее время фороум превратился в какое-то сборище всепропальщиков и пессимистов. Не дай Б-г, с утра что-то посмотришь, на полдня настроение испорчено. А может, в этом и состоит основная цель пишущих?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:19

  headshaker написав:Последнее время фороум превратился в какое-то сборище всепропальщиков и пессимистов. Не дай Б-г, с утра что-то посмотришь, на полдня настроение испорчено. А может, в этом и состоит основная цель пишущих?

Так и есть. Они просто выбешивают. Никакой здравой критики, только набрасывание фекалий на вентилятор.
А вот почему АДМИНИСТРАЦИЯ сайта это терпит, когда это уменьшает аудиторию, вот это вопрос.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:31

  myshapiton написав:
  headshaker написав:Последнее время фороум превратился в какое-то сборище всепропальщиков и пессимистов. Не дай Б-г, с утра что-то посмотришь, на полдня настроение испорчено. А может, в этом и состоит основная цель пишущих?

Так и есть. Они просто выбешивают. Никакой здравой критики, только набрасывание фекалий на вентилятор.
А вот почему АДМИНИСТРАЦИЯ сайта это терпит, когда это уменьшает аудиторию, вот это вопрос.


Тогда на сайте имеют шанс остаться одни модераторы и вы. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:43

  headshaker написав:
  Shram написав:Очередная имитация деятельности от законодателей.

А что конкретно Вас не устраивает? То, что вместо дерибана по 2га станет можно только по одному с сохранением хозяев и назначения?
И вообще, существует ли та новость, которая бы Вас порадовала и вдохновила?


Нужна нормальная земельная реформа.
Со снятием моратория на продажу.
Причем по-умному её надо вводить постепенно.
Сначала в одной области, посмотреть на ошибки, выявить плюсы-минусы, далее ещё в двух-трех областях и так далее.
Начинать нужно было ещё лет 15 назад.
Сейчас бы уже имели нормальный рынок земли, с положительными финансовыми последствиями.

А вместо этого идет сплошь имитация деятельности "1 га, а не 2" по закону " депутаты организуют торги через местные власти на аукционе" и прочая лабуда.
Местные чинуши-коррупционеры ликуют.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:02

  Ratatui написав: Тогда на сайте имеют шанс остаться одни модераторы и вы.

А прикольно будет, когда им зарплату станут платить за переубеждение друг друга, будут сидеть тут всем отделом и хором радоваться ежедневным подорожаниям и повышениям тарифов : )
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