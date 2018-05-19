Уже цього року в Україні можуть змінитися правила валютного регулювання.
Дивися повний текст Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття валютних обмежень.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37
Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття...
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Дивися повний текст Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття валютних обмежень.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37
Один из немногих законов, которые можно назвать полезными, в отличие от массового бреда клепаем ого очумелыми реформаторскими липкими лапками..
Думаю оттока валюты не будет, а скорее ее приток..хотя конечно закон принимался в пользу "офшорников" но в данном случае интересы совпали и польза будет всем...
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