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Новий закон "Про валюту":
що дасть українцям зняття...

Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37

Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття...

Пропонуємо до обговорення:
Уже цього року в Україні можуть змінитися правила валютного регулювання.

Дивися повний текст Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття валютних обмежень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37

Один из немногих законов, которые можно назвать полезными, в отличие от массового бреда клепаем ого очумелыми реформаторскими липкими лапками..
Думаю оттока валюты не будет, а скорее ее приток..хотя конечно закон принимался в пользу "офшорников" но в данном случае интересы совпали и польза будет всем...
Джон
 
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