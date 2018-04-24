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Українська криптовалюта Karbo
увійшла в топ-10 світових...

Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:51

Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових...

Пропонуємо до обговорення:
Розроблена командою українських програмістів криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових криптовалют з підвищеною анонімністю.

Дивися повний текст Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових (інфографіка).
R2
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після того, як на карбо прийшли кляті асіки - їй кінець
serg_sk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:02

Re: Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових.

Буиттокадорожать :)
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Всё - пора брать!!!
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