Розроблена командою українських програмістів криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових криптовалют з підвищеною анонімністю.
Дивися повний текст Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:51
Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових (інфографіка).
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:02
Re: Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових.
Буиттокадорожать
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:31
#karbo входит в 8% монет выживших за длительное время и проект дальше развивается. 30.05.2018 в честь 2-х летия Карбо разработчики опубликовали первую версию Karbo Whitepaper karbo(точка)io(слеш)whitepaper(точка)pdf!
Зараз переглядають цей форум: denf15, Pegasmaster і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|