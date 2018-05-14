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Українець отримав стипендію
від Apple, але не зможе її...

Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:00

Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її...

Пропонуємо до обговорення:
Український студент Олег Дрейман, який виграв участь у стипендіальній програмі Apple, не поїде на WWDC 2018 з причини відмови в американській візі.

Дивися повний текст Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її використати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:00

Ты сатри ой ой ой. Ты сатри ай я я яй. И вроде и фамилия у украница кошерная и все равно такая незадача. Ну ничо хорошего ему настроения и здоровья.
vitali_kalinin
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