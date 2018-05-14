Український студент Олег Дрейман, який виграв участь у стипендіальній програмі Apple, не поїде на WWDC 2018 з причини відмови в американській візі.
Дивися повний текст Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її використати.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:00
Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець отримав стипендію від Apple, але не зможе її використати.
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:00
Ты сатри ой ой ой. Ты сатри ай я я яй. И вроде и фамилия у украница кошерная и все равно такая незадача. Ну ничо хорошего ему настроения и здоровья.
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