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Голова НБУ пояснив, чому курс
гривні зміцнюється третій...

Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:10

Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Яків Смолій.

Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій місяць поспіль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:10

можно сказать проще: "мы были в отпуске, упустили - отпустили")))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:14

А ему что? Денег куры не клюют. Какой там курс - ему вообще фиолетово. Упакован под завязку, в т.ч. и для внуков. Живёт в своё удовольствие и работает только для приличия, чтоб не было скучно.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:16

Ту тварь, которая опрокинула всех больше чем в три раза я запомнил. А этого даже фамилии не знаю. Не отличился еще.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:37

p_a_l, ви, мабуть, дуже сильно напружилися, щоб запам'ятати складне прізвище "Янукович".
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:38

Omega, щось руссо-пропаганда геть перестала старатися з такими убогими коментарями, як у вас. Таваріщ майор вам 17 рублів не заплатить за таке. :)
Sharpe
 
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