Про це заявив Яків Смолій.
Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій місяць поспіль.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:10
Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій місяць поспіль.
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:14
А ему что? Денег куры не клюют. Какой там курс - ему вообще фиолетово. Упакован под завязку, в т.ч. и для внуков. Живёт в своё удовольствие и работает только для приличия, чтоб не было скучно.
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:16
Ту тварь, которая опрокинула всех больше чем в три раза я запомнил. А этого даже фамилии не знаю. Не отличился еще.
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:37
p_a_l, ви, мабуть, дуже сильно напружилися, щоб запам'ятати складне прізвище "Янукович".
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:38
Omega, щось руссо-пропаганда геть перестала старатися з такими убогими коментарями, як у вас. Таваріщ майор вам 17 рублів не заплатить за таке. :)
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