Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...

Додано: Вів 22 тра, 2018 15:21

Это же им, новоиспеченным судьям антикоррупционного суда, на новенький Lexus RX 350 за $80 тыс. целый год придется "вкалывать", откладывать деньги с зарплаты, при этом даже денег на жизнь не останется. А дворцы под Киевом, отдых на Мальдивах, яхты, хорошо поесть в ресторанах... за какие средства? Ведь они же так жить привыкли!

Вывод: Взятки всё равно брать будут, и при зарплате 7 тыс. баксов в месяц, и при 20 тыс. Чем выше зарплата, тем более высокий уровень коррупции. Размер взятки будет исчисляться миллионами гривен. Правильное решение суда, и... Лексус в кармане. Коррупционер с антикоррупционным судьёй поделится. А охрана поможет провести безопасную сделку. С такими деньгами нельзя без охраны.

Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Вів 22 тра, 2018 15:47, всього редагувалось 2 разів.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!