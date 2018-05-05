Законопроект у другому читанні повинні ухвалити до 24 травня.
Дивися повний текст Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч доларів і дадуть охорону.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:21
Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антикорупційний суд: суддям будуть платити по 7 тисяч доларів і дадуть охорону.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:21
Это же им, новоиспеченным судьям антикоррупционного суда, на новенький Lexus RX 350 за $80 тыс. целый год придется "вкалывать", откладывать деньги с зарплаты, при этом даже денег на жизнь не останется. А дворцы под Киевом, отдых на Мальдивах, яхты, хорошо поесть в ресторанах... за какие средства? Ведь они же так жить привыкли!
Вывод: Взятки всё равно брать будут, и при зарплате 7 тыс. баксов в месяц, и при 20 тыс. Чем выше зарплата, тем более высокий уровень коррупции. Размер взятки будет исчисляться миллионами гривен. Правильное решение суда, и... Лексус в кармане. Коррупционер с антикоррупционным судьёй поделится. А охрана поможет провести безопасную сделку. С такими деньгами нельзя без охраны.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Вів 22 тра, 2018 15:47, всього редагувалось 2 разів.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:32
Але якщо розмір хабаря підвищиться, то далеко не кожному корупціонеру він буде по кишені. Таким чином не кожен зможе собі дозволити бути корупціонером і рівень корупції знизиться.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:53
Это да. Врачам или учителям/преподавателям сложнее будет откупиться. Взял 1000грн взятки - получи 5-10 лет строгача. Естественный отбор. На свободе должны остаться только те коррупционеры, которые берут миллионами и больше.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:39
А де таких корупціонерів взяти? Якщо ти держслужбовець, який розпоряджається державним майном чи коштами умовно на 1 млн. грн., то хто тобі дасть хабар мільйон? Виходить, що взагалі хабарі брати чиновникам нижче якогось рівня буде страшно. І це будуть не тільки вчителі чи лікарі, всякі там голови сільрад чи райрад також не факт, що зможуть набрати необхідну суму хабарів. Корупціонером буде доцільно бути лише, якщо ти розпоряджаєшся коштами на рівні області, міста мілліонника чи країни. Але корупцію на найвищому рівні, мабуть, ще ніде не побороли, он в США скільки корупційних скандалів в команді Трампа, а результатів немає.
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:18
Норм зарплата для людей такого уровня. Единственное что надо заставить все дела вести на английском и периодически проверять международным аудитом.
А то что могут дать больше взятку, так это такое ... такие ясное дело будут. Их надо чтоб вычисляли международные аудиторы и садить с конфискацией.
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:56
не знаю как вы, а я со своей убогой берлоги скажу так . Те 7 тысяч долларов, большая сумма только для меня и для тех кто как я. И мы думаем, что это ну такие большие деньги!! На самом деле 7 штук баксов у них это как для меня 70 гривен в час на работе. Суммы которые "заносят" от проверенных лиц там гораздо больше. Я думаю в районе 50-100 тысяч баксов. Поэтому брать они будут , вернее даже обязаны взять. Так как все делятся и круговая порука обязывает взять, иначе система выкинет такого судью как проф непригодным. Те кто думает что 7000 баксов это ограничение типа минимальной взятки:)) Наивные, это судьям на карманные расходы. А кстати что там с пенсией для них?
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:46
Приписываемое Лукашенко:
- Сколько времени надо, чтобы победить коррупцию в Украине?
- Три дня.
- ???
- В первый день расстрелять всех нынешних и бывших депутатов ВР, Президентов и министров, на третий день тех, кто придет на их похороны.
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:57
разве у нас есть коррупция? Её у нас нет - сам президент это может подтвердить!
РОШЕН
ФУФЛО
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